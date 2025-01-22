Драпатий: Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України

Про це написав у фейсбуці командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий.

Михайло Драпатий засудив вбивства та напади на військовослужбовців ТЦК та закликав владу жорстко реагувати на такі факти.

"Вбивства військових у тилу - це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України - це за межею того, що можна толерувати. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув", - зазначив він.

Зі слів Драпатого, немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК.

"Блискавична і жорстка реакція влади - єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв",- застеріг він.

Михайло Драпатий закликав суспільство не толерувати подібні злочини.

"Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога – це Сили оборони України, Збройні Сили. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість", - зазначив він.

Зневага до людини в пікселі, наголосив Драпатий, починається там, де закінчується гідність.

"Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім", - додав він.