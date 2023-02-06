Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"

"Насправді там більше країн, і ми ведемо комунікацію щодо впровадження "Дії" в цих країнах. Це кілька європейських країн, країни Азії, країни Африки. По суті, це такий певний елемент дипломатії стає для нас. Це продукт, який сам себе продає", - сказав Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, "Дія" - це бренд України, це "репутація і розвиток українського політичного впливу".

Крім того, Федоров додав, що для України це також можливість отримати гроші до державного бюджету.

"У нас кілька таких продуктів, які входять до комплексу впровадження "Дії". І кожен із цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. І тому може йтися про мільярди гривень від однієї країни щодо впровадження "Дії" за короткий період часу. Тому що продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг", – підсумував міністр.