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Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
Країна
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
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Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"

06.02.2023 / 15:10
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
Віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що щонайменше, п'ять країн вже заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі українського застосунку "Дія".

"Насправді там більше країн, і ми ведемо комунікацію щодо впровадження "Дії" в цих країнах. Це кілька європейських країн, країни Азії, країни Африки. По суті, це такий певний елемент дипломатії стає для нас. Це продукт, який сам себе продає", - сказав Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, "Дія" - це бренд України, це "репутація і розвиток українського політичного впливу".

Крім того, Федоров додав, що для України це також можливість отримати гроші до державного бюджету.

"У нас кілька таких продуктів, які входять до комплексу впровадження "Дії". І кожен із цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. І тому може йтися про мільярди гривень від однієї країни щодо впровадження "Дії" за короткий період часу. Тому що продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг", – підсумував міністр.

Источник: Интерфакс-Украина
Дія
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