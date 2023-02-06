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Клеверлі: Єдиним шляхом до відновлення миру в Європі є надання Україні озброєння

06.02.2023 / 16:06
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що найшвидшим і єдиним шляхом до відновлення миру в Європі є надання Україні озброєння, необхідного для перемоги над росією.

Про це він написав у колонці для Times of Malta, передає Укрінформ.

«Як і всі авторитарні правителі, путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні минулого року він відкинув мирний план із 10 пунктів Володимира Зеленського, тому друзі Великої Британії та України роблять усе можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І тому я радий, що Німеччина та США приєдналися до Великої Британії та відправлять танки українцям. Дати українцям інструменти, необхідні для перемоги і завершення війни, – це найшвидший і навіть єдиний шлях до миру», – переконаний Клеверлі.

Він зазначив, що неспровоковане і жорстоке вторгнення росії в Україну рік тому стало найбільшою загрозою безпеці Європи від завершення Другої світової війни й підкреслив, що амбіції володимира путіна не закінчуються завоюванням і анексією України.

За словами Клеверлі, сьогодні саме Україна несе основний тягар дикості путіна, але весь світ платить непомірну ціну за обрану ним війну.

«Цунамі голоду загрожує найбіднішим країнам світу. Зростання цін на енергоносії знову штовхне мільйони людей у бідність по всьому світу… Він (путін – ред.) хоче перевернути світову політику та міжнародний порядок у зворотному напрямі, і якщо йому це вдасться, він потягне всіх нас назад до епохи насильства та завоювань. Але ми не можемо і не дозволимо путіну перемогти», - написав британський міністр.

Клеверлі
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