Клеверлі: Єдиним шляхом до відновлення миру в Європі є надання Україні озброєння

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ISW: путін не готовий застосувати ядерну зброю через загрозу втратити свій статус07.02.2023 / 09:11Президент росії володимир путін неодноразово ставив високі цілі, закликаючи свій уряд та збройні сили до їх досягнення, але утримуючись від ухвалення дорогих рішень, яких потребує затяжної війни. Глава кремля не готовий йти на ризик через загрозу втратити свій статус, тому малоймовірно, що він готовий застосувати ядерну зброю.
Європейська Рада закликає використати конфісковані активи рф на відновлення України24.01.2023 / 13:21Последние новости рубрики
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Польща починає будувати загородження на кордоні з Калінінградською областю
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ЦРУ: Китайським військовим наказали бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року
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Президент Єврокомісії: ЄС хоче запровадити нові санкції проти росії у річницю вторгнення в Україну
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Експерт: Між Іраном та росією немає повної довіри
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Генштаб: ЗСУ Серед російських військових та найманців зріс рівень інфекційної захворюваності
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Сольський: росія цілеспрямовано саботує роботу "зернового коридору"24.01.2023 / 09:15Последние новости рубрики
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18:00
Навесні в Україні різко зростуть ціни на цигарки
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14:40
Боррель розповів, яку суму допомоги отримала Україна від ЄС
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НБУ затвердив концепцію діагностичного обстеження банків
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У PAIH назвали кількість польських компаній, які хочуть взяти участь у відбудові України
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Експерт: До кінця зими різких змін ціни на бензин, дизель та автогаз не повинно бути
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Алмазні картини в інтер'єрі, як правильно використовувати03.02.2023 / 00:36Алмазна мозаїка - мистецтво, яке не так давно з'явилася серед поціновувачів рукоділля і дуже швидко стало популярним хобі серед творчих особистостей. Результат роботи виглядає як вишивка, проте нитки та голки не використовуються при створенні даних картин. У набір входять стрази, основа з клейкою поверхнею на яку кріпляться «алмазні розсипи», лоток, зручний пінцет і стилос. Процес захоплює, та потребує чималої концентрації. Сьогодні придбати набір можна як на просторах інтернету, так і у магазинах рукоділля.
Нужен ли в квартире фильтр для воды01.02.2023 / 22:54Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10Последние новости рубрики
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У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф01.02.2023 / 10:08Последние новости рубрики
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Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський
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Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета
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