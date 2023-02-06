Подоляк: За російським вторгненням в Україну стоїть бажання знищити нашу державу та вбивати українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція", - написав він.

Подоляк підкреслив, що за російським вторгненням в Україну стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання країни-агресора знищити нашу державу та вбивати українців.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що путін на початку повномасштабної війни нібито пообіцяв йому не вбивати Зеленського.

При цьому видання Independent повідомляло, що український лідер пережив понад 12 спроб замаху після 24 лютого.