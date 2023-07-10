Подоляк назвав основні висновки саміту НАТО у Вільнюсі

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Марк Міллі: У російському командуванні панують розбіжності і розгубленість
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Воллес: Велика Британія - не служба доставки Amazon
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Байден: путін продовжує сумніватися у стійкості НАТО
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У Вільнюсі Ердоган порушив проблему "зернової ініціативи"
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МВФ наполягає на відновленні Україною обов’язкової декларації про майно чиновників
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10 способов применения химического источника света при выживании20.06.2023 / 20:19В современных реалиях людям нужно быть готовым к любым ситуациям. Поэтому лучше заранее запастись нужными аксессуарами, которые помогут выжить. Один из таких предметов – это химический источник света (ХИС) https://paramedic.ua/radiation-help/da-budet-svet/. Рассмотрим, что это такое и 10 способов применения ХИС при выживании.Последние новости рубрики
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ТОП-10 самых полезных приложений для iOS08.07.2023 / 14:58Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и важную роль в этом играют мобильные приложения. Для пользователей iOS существует огромное множество приложений, которые могут сделать их жизнь проще и интереснее. Если вы планируете купить Айфон 14 или любую другую модель из линейки Apple, эта статья будет полезной. Далее мы рассмотрим ТОП-10 самых полезных приложений для iOS.
Игровые наушники с объемным звуком 7.1: стоит ли переплачивать03.07.2023 / 11:18Последние новости рубрики
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Center for AI Safety: Розвиток технологій ШІ загрожує зникненням людства
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