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Подоляк назвав основні висновки саміту НАТО у Вільнюсі

13.07.2023 / 15:23
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у себе в Twitter у середу, 12 липня, назвав основні висновки саміту НАТО у Вільнюсі.

"Буде зброя, буде підтримка, буде суверенна та незалежна Україна. Одного дня обов’язково Україна також буде в НАТО", - наголосив він.

За його словами, поки Київ ще не отримав членство в Альянсі, треба пам‘ятати, що "наше життя та безпека - тільки в наших руках".

"Дякуємо партнерам, але також нагадуємо: майбутнє та безпека Європи - також в наших руках. І сьогодні ці руки - у жахливих кров‘яних мозолях від постійного тримання зброї", - резюмував Подоляк.

НАТО, Подоляк
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