Подоляк назвав основні висновки саміту НАТО у Вільнюсі

"Буде зброя, буде підтримка, буде суверенна та незалежна Україна. Одного дня обов’язково Україна також буде в НАТО", - наголосив він.

За його словами, поки Київ ще не отримав членство в Альянсі, треба пам‘ятати, що "наше життя та безпека - тільки в наших руках".

"Дякуємо партнерам, але також нагадуємо: майбутнє та безпека Європи - також в наших руках. І сьогодні ці руки - у жахливих кров‘яних мозолях від постійного тримання зброї", - резюмував Подоляк.