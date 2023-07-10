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Юсов попередив про використання росіянами особистих і родинних контактів в Україні

13.07.2023 / 16:25
Від початку контрнаступу з українськими військовими масово почали зв'язуватися родичі з рф. Це одна з російських інформаційних спецоперацій проти України, щоб емоційно тиснути на українських захисників.

Як пише Delo.ua, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

За його словами, використання особистих і родинних контактів – метод, яким активно користувались і радянські спецслужби.

Юсов пояснив, що у разі грамотного виконання, в результаті такої ІПСО хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь.

Він зазначив, що будь-який контакт росіян із військовослужбовцями або їхніми родичами є або навмисно організованим, або щонайменше контрольованим. Це означає, що інформація, яка передається у межах цього контакту, навіть від родича, контролюється росіянами.

Представник розвідки додав, що в російській ІПСО можуть брати участь будь-хто: родичі, знайомі, одногрупники, однокласники. За його словами, є історії, коли на зв'язок виходять люди, які не бачились і не чулись десятиліттями, а тут вони з'являються з якимось особистими історіями чи пропозиціями.

Що активнішим стає контрнаступ, то інтенсивнішими будуть спроби емоційно тиснути на захисників України та українців, наголосив Юсов.

"Ми побачимо ще величезну кількість абсолютно неймовірних і огидних спроб так званої Росії реалізовувати ІПСО проти України та українців. Як на території України, так і за кордоном", - зазначив він.

У Службі безпеки України також заявили, що ворог шукає будь-які способи дестабілізувати ситуацію в Україні та стійкість українських захисників, тому що не має успіхів на полі бою.

"Спроби впливати на військовослужбовців через родичів у РФ – теж частина таких ІПСО. Це може робитися з метою збору інформації чи вербування, але найчастіше – для зниження довіри до рішень військово-політичного керівництва та загального розхитування суспільства", –пояснює СБУ.

Юсов
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