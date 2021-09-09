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Статус Украины как основного союзника США вне НАТО - устаревшая идея, принципиально вступление в Альянс - Подоляк

09.09.2021 / 10:48
Предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) является устаревшей идеей, для президента и его политической команды принципиально полноправное вступление Украины в североатлантический Альянс.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Для президента Владимира Зеленского и всей нашей политической команды абсолютно принципиальным является полноправное вступление Украины в НАТО. Не какие-либо статусы "вне НАТО", а вступление в Альянс", - сказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что в 2017 году Верховная Рада уже голосовала за аналогичное обращение к США, соответственно, в настоящее время "логичнее вести дискуссию о форматах и инструментах работы с НАТО и США, которые могли бы усилить общую безопасность".

После визита Зеленского в США, по словам Подоляка, позиции Украины сильно изменились.

"Украина получила важнейшее оборонное соглашение, подписанное министрами обороны Украины и США. Украина получила как поддержку своего курса на членство в НАТО, так и конкретных совместных проектов с американской стороной для усиления нашей безопасности. Так что статус "вне НАТО" – это точно устаревшая и достаточно ограниченная для Украины идея", - сказал он.

Как сообщалось, народные депутаты на внеочередном заседании парламента 8 сентября не поддержали инициативу по обращению Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). За соответствующее постановление №5380 проголосовали 24 народных депутата (для принятия решения необходимо минимум 226 голосов в поддержку).

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла, что статус основного союзника США вне НАТО (MNNA) подходит для стран, которые не планируют или не могут вступать в Североатлантический Альянс, а Украина определилась, что ее цель - членство в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО, а идея обращения к США за статусом основного союзника вне Альянса не несет никакой "добавленной стоимости" для безопасности Украины.

Источник

НАТО, Подоляк
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