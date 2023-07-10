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Зеленський сподівається, що Україна переможе росію до наступного саміту НАТО

13.07.2023 / 14:21
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе досягти перемоги у повномасштабній війні проти росії до наступного саміту НАТО, що відбудеться в середині 2024 року у Вашингтоні.

Про це він сказав на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО, передає кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання про очікування України до наступного саміту Альянсу, Зеленський зазначив: "Це правда, ми віримо в перемогу".

"Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж таки 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати й готуватись до цього саміту", – сказав він.

Голова держави підкреслив, що перемога – це головне та єдине його бажання, і "з перемогою точно прийде членство в НАТО".

"І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, безпекового альянсу і незалежною державою", – підсумував він.

НАТО, Зеленський
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