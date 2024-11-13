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Зеленський: Я особисто не бачу ніяких ризиків від рекомендації щодо майбутнього членства України в НАТО

02.12.2024 / 10:12
Україна хотіла б отримати рекомендацію міністрів закордонних справ країн - членів НАТО, які зустрічатимуться 3 грудня в Брюсселі, щодо запрошення в Альянс.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вони (міжнародні партнери – ред.) знають нашу позицію. Ми б хотіли би рекомендації від міністрів закордонних справ, але ілюзій немає. Є ті самі «скептичні» країни, і Сполучені Штати на сьогодні входять у (цей) список... Я не знаю, чи буде... діючий Президент США рекомендувати це, але я знаю бачення... держсекретаря Блінкена - він більш позитивний. Але ще є німецька сторона, угорська... Тільки консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами», - наголосив Зеленський.

Водночас він зауважив, що це буде не остання можливість для вирішення цього питання.

«У будь-якому разі можна розраховувати на наступні кроки, якщо є політична воля. Є 2 місяці у діючої влади в Сполучених Штатах, вони мають вплив на тих небагатьох європейських скептиків щодо нашого майбутнього... Я особисто не бачу - і більшість країн НАТО не бачать - ніяких ризиків від рекомендації щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення, це рекомендація міністрів закордонних справ щодо лідерів щодо майбутнього запрошення України в НАТО», - наголосив Зеленський.

НАТО, Зеленський
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