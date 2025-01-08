Макрон розповів про роль США та Європи у закінчені війни в Україні

Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон під час щорічної зустрічі французьких послів, передає BFMTV.

Макрон наголосив, що лише українці можуть вести такі дискусії.

"Сполучені Штати Америки повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати росію сісти за стіл переговорів. А європейці мають побудувати гарантії безпеки для України, що буде їх першочерговим обов'язком", - заявив Макрон.

Він додав, що попри обіцянки нового президента США Дональда Трампа, за нинішніх умов "швидкого і легкого рішення в Україні не буде".

"Новий американський президент сам знає, що Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє", - сказав Макрон.

Капітуляція України не може бути доброю для європейців і американців, додав він. Та заявив, що довіра до Заходу буде "підірвана", якщо погодитись на "компроміс" через "втому" від війни.