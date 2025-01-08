Представниця ЄК: Енергоринки врахували припинення транзиту через Україну і жодних підвищень вартості газу не було

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу повідомила представниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, коментуючи можливі наслідки для країн - членів ЄС, зокрема й для Словаччини, прийнятого Києвом рішення припинити транзит російського газу з 1 січня 2024 року.

"Це сталося так, як і очікувалося. Ми вже понад рік інтенсивно працюємо з нашими країнами-членами, а також з Україною, щоб заздалегідь підготуватися до такого сценарію", - наголосила вона.

За її словами, минулого тижня відбулося засідання надзвичайної координаційної групи з питань газу, щоб оцінити наслідки закінчення транзитної угоди, яка дійшла висновку, що немає жодних проблем або побоювань щодо безпеки поставок для Європейського Союзу після закінчення транзиту.

Що стосується цін на блакитне паливо, то Анна-Кайса Ітконен констатувала, що ринки вже врахували це, і жодних підвищень вартості не було зафіксовано у новому році, а фундаментальні показники ринку залишаються стабільними.

"Попит залишається стриманим на рівні близько 18 відсотків порівняно з докризовим рівнем, як і рівні зберігання (газу) також вище докризового рівня", - деталізувала чиновниця.

Крім того, представниця Єврокомісії нагадала, що важливим фактором підтримання стабільності енергетичної безпеки в ЄС є те, що було розгорнуто "рекордні рівні відновлюваних джерел енергії в Європі".

Ітконен наголосила, що Єврокомісія продовжує "пильно стежити за державами-членами, щоб також контролювати ситуацію з цінами".