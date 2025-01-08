Войти | Зарегистрироваться
19:34

среда,
08 января
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Представниця ЄК: Енергоринки врахували припинення транзиту через Україну і жодних підвищень вартості газу не було

07.01.2025 / 16:25
Припинення транзиту російського газу територією України не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу повідомила представниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, коментуючи можливі наслідки для країн - членів ЄС, зокрема й для Словаччини, прийнятого Києвом рішення припинити транзит російського газу з 1 січня 2024 року.

"Це сталося так, як і очікувалося. Ми вже понад рік інтенсивно працюємо з нашими країнами-членами, а також з Україною, щоб заздалегідь підготуватися до такого сценарію", - наголосила вона.

За її словами, минулого тижня відбулося засідання надзвичайної координаційної групи з питань газу, щоб оцінити наслідки закінчення транзитної угоди, яка дійшла висновку, що немає жодних проблем або побоювань щодо безпеки поставок для Європейського Союзу після закінчення транзиту.

Що стосується цін на блакитне паливо, то Анна-Кайса Ітконен констатувала, що ринки вже врахували це, і жодних підвищень вартості не було зафіксовано у новому році, а фундаментальні показники ринку залишаються стабільними.

"Попит залишається стриманим на рівні близько 18 відсотків порівняно з докризовим рівнем, як і рівні зберігання (газу) також вище докризового рівня", - деталізувала чиновниця.

Крім того, представниця Єврокомісії нагадала, що важливим фактором підтримання стабільності енергетичної безпеки в ЄС є те, що було розгорнуто "рекордні рівні відновлюваних джерел енергії в Європі".

Ітконен наголосила, що Єврокомісія продовжує "пильно стежити за державами-членами, щоб також контролювати ситуацію з цінами".

газ, Ітконен
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 января
7 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.