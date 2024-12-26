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Трамп звернувся з проханням призупинити винесення вироку у справі про "гроші за мовчання" порнозірки

07.01.2025 / 14:21
Обраний президент США Дональд Трамп звернувся до судді Хуана Мерчана, який веде його справу про "гроші за мовчання" порнозірки, з проханням призупинити винесення вироку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Адвокати Трампа просять відкласти оголошення вироку, поки вони подаватимуть апеляцію на рішення Мерчана, яке залишило вирок у справі про порногроші в силі.

"Історичне рішення Верховного суду щодо імунітету, конституція штату Нью-Йорк та інші встановлені правові прецеденти вимагають негайного припинення цієї безпідставної містифікації", – заявив речник кампанії Трампа Стівен Чунг.

Нагадаємо, у справі про "порногроші" Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Винесення вироку Трампу спочатку було призначено на 11 липня минулого року, а потім кілька разів відкладалося. Його фінальною датою є 10 січня – за трохи більш як тиждень до інавгурації нового президента США.

Суддя Хуан Мерчан уже дав зрозуміти, що вирок може бути обвинувальним, проте без засудження до ув’язнення, штрафів чи випробувального терміну. Трамп може брати участь у засіданні дистанційно.

Трамп
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