МЗС Молдови відкинуло заяви в яких рф звинувачує Кишинів в енергетичній кризі в Придністров’ї

Про це повідомляє Молдпрес, передає Укрінформ.

Зазначається, що МЗС назвало дії російського посольства «небезпечною дезінформацією».

«Ми категорично засуджуємо неправдиві звинувачення, спрямовані на розколювання молдовського суспільства і маскування справжніх причин енергетичної кризи в Придністровському регіоні. Це цинічна спроба маніпулювати громадською думкою і перекласти провину на Кишинів або Київ, у той час як реальна відповідальність лежить винятково на москві», - ідеться в пресрелізі молдовського відомства.

МЗС заявило, що відповідальність за постачання газу в Придністров’я повністю лежить на рф та «газпромі», які вирішили не виконувати своїх контрактних зобов'язань і не пропонувати рішень для забезпечення безперебійності постачання газу.

У МЗС рішення про припинення постачання назвали «суто політичним, спрямованим» на дестабілізацію Молдови, а будь-які спроби покласти цю відповідальність на інші сторони «є не тільки хибними, а й глибоко цинічними».

У міністерстві також зазначили, що уряд Молдови «конкретними діями» продемонстрував, що готовий підтримувати громадян на обох берегах Дністра.

«Наша країна рішуче засуджує провокаційну риторику і небезпечні інсинуації про нібито «насильницьке врегулювання» придністровської справи. Молдова, як і раніше, твердо прихильна до мирної реінтеграції країни шляхом діалогу і дотримання її суверенітету і територіальної цілісності», - йдеться в пресрелізі.

МЗС закликало посольство рф негайно припинити кампанію з дезінформації, яка «завдає ще більшої шкоди двостороннім відносинам і загострює ситуацію в регіоні».