У Придністров’ї розпочинаються військові збори, - ЗМІ

Про це пишуть росЗМІ.

Причина зборів – нібито можливі провокації з боку України.

Збори триватимуть три місяці. У них можуть взяти участь чоловіки віком до 55 років. Їм обіцяють проживання та харчування.

«Миротворчий контингент Придністровської Молдавської Республіки продовжує прийом заявок на участь у чергових тримісячних зборах із 1 березня», - інформують у Тирасполі.