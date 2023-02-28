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У Придністров’ї розпочинаються військові збори, - ЗМІ

01.03.2023 / 17:33
У невизнаному Придністров’ї з 1 березня розпочнуться чергові військові збори. Про це повідомило так зване міноборони невизнаної «Придністровської Молдавської Республіки».

Про це пишуть росЗМІ.

Причина зборів – нібито можливі провокації з боку України.

Збори триватимуть три місяці. У них можуть взяти участь чоловіки віком до 55 років. Їм обіцяють проживання та харчування.

«Миротворчий контингент Придністровської Молдавської Республіки продовжує прийом заявок на участь у чергових тримісячних зборах із 1 березня», - інформують у Тирасполі.

Придністров’я
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