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Санду: Україна не зверталася до Молдови з пропозицією допомогти вирішити проблему з Придністров'ям

08.05.2024 / 11:14
Україна ніколи не зверталася до Молдови з пропозицією допомогти вирішити проблему з Придністров'ям. І якщо така пропозиція надійде, то Молдова виступить проти військового шляху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Маї Санду.

Президенту Молдови сказали, що раніше у ЗМІ повідомлялося, що Україна нібито пропонувала розв'язати питання з Придністров'ям, однак Санду запевнила, що офіційних заяв щодо цього ніколи не було.

"Те, що ми читали, що деякі люди говорили в засобах масової інформації, але офіційно, з усією відповідальністю я вам кажу, офіційно ніколи не було такої пропозиції", - сказала вона.

Також вона уточнила, що неофіційних пропозицій Молдові теж не надходило і знову додала, що Кишинів хоче вирішити питання Придністровського конфлікту мирним шляхом.

Санду підкреслила, що якщо гіпотетично Молдові запропонують вибити російських миротворців із Придністров'я, то країна відмовиться від військового шляху вирішення питання.

Молдова, Санду, Придністров’я
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