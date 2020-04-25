Войти | Зарегистрироваться
23:10

среда,
08 мая
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Фінляндія: росія прагне нашкодити європейським країнам усіма можливими способами

08.05.2024 / 14:21
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловив стурбованість діями росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Про діяльність рф йшлося на зустрічі Орпо з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Зокрема, прем’єри обох країн заявили, що вкрай стривожені заявами рф про можливі атаки на європейські території.

"росія прагне нашкодити європейським країнам усіма можливими способами", – зазначив Орпо.

Крім того, Фредеріксен і Орпо високо оцінили двосторонні відносини двох країн.

За словами Фредеріксен, членство Фінляндії в НАТО відкриває нові можливості для співпраці.

Фінляндія, Орпо
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 мая
7 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.