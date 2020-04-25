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У росії визнали небажаною діяльність міжнародної організації Freedom House

08.05.2024 / 15:23
генпрокуратура рф визнала небажаною у росії діяльність міжнародної неурядової організації Freedom House.

Про це повідомила російська пропагандистська агенція Інтерфакс.

У генпрокуратурі рф повідомили, що серед основних напрямків діяльності Freedom House - "сприяння встановленню так званої головної ролі США у світі".

У відомстві підкреслили, що з початку ввійни рф проти України "організація бере активну участь у просуванні політики недружніх держав щодо російсько-українського конфлікту, у тому числі щодо дискредитації збройних сил рф".

Крім того, в російській генпрокуратурі вважають, що Freedom House "закликає до надання всебічної допомоги українській армії, конфіскації заморожених російських активів на користь України, збільшення санкційного тиску, запровадження міжнародних санкцій щодо третіх держав".

Freedom House
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