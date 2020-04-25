У росії визнали небажаною діяльність міжнародної організації Freedom House

Про це повідомила російська пропагандистська агенція Інтерфакс.

У генпрокуратурі рф повідомили, що серед основних напрямків діяльності Freedom House - "сприяння встановленню так званої головної ролі США у світі".

У відомстві підкреслили, що з початку ввійни рф проти України "організація бере активну участь у просуванні політики недружніх держав щодо російсько-українського конфлікту, у тому числі щодо дискредитації збройних сил рф".

Крім того, в російській генпрокуратурі вважають, що Freedom House "закликає до надання всебічної допомоги українській армії, конфіскації заморожених російських активів на користь України, збільшення санкційного тиску, запровадження міжнародних санкцій щодо третіх держав".