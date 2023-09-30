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Байрактар: Питання про надання Україні оновлених дронів в процесі розгляду
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Сунак: Поки Британія не збирається відправляти своїх військових інструкторів в Україну
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Фінляндія: росія може стати агресивною та непередбачуваною
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16:20
Зурабішвілі: Якщо Україна не встоїть, росія нападе на Грузію або країни Балтії
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13:15
Реєструвати транспортні засоби з українськими номерами у Чехії стало обов’язковим
- 15:23
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Підвищення пенсій у жовтні не планується
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МЗС: Ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США не вплине на надходження допомоги Україні
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МО Британії: рф збирається збільшити витрати на "оборону"
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Bloomberg: Адміністрація Байдена і високопосадовці запевняют, що військова допомога Українї не припиниться
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Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні
- 18:30
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Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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