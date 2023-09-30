Фінляндія: росія може стати агресивною та непередбачуваною

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

«Треба бути готовим до того, що росія може стати агресивною та непередбачуваною», – заявив голова Кабміну у радіопрограмі «Година з прем'єр-міністром».

При цьому Орпо запевнив, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну до перемоги.

За його словами, такої ж позиції дотримується Європа та Захід, попри деякі «ознаки втоми».

«Війна в Україні триває вже два роки. Підтримка України з боку фінів за цей час не впала. Цей показник є одним із найвищих у Європі», – зазначив Орпо.