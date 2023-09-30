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Сунак: Поки Британія не збирається відправляти своїх військових інструкторів в Україну

02.10.2023 / 11:14
Британія не збирається найближчим часом відправляти своїх військових інструкторів в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що раніше міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив про можливість перенесення офіційної програми навчання українських бійців під керівництвом Британії безпосередньо в Україну. Таким чином, британські війська могли бути вперше розміщені в Україні.

Проте Сунак спростував заяву Шаппса, зазначивши, що найближчим часом не планується відправляти британські війська в Україну.

"Те, що міністр оборони говорив, полягало в тому, що одного разу в майбутньому ми могли б провести частину цих тренувань в Україні", - сказав прем'єр Британії.

За його словами, йдеться про довгострокову перспективу, а не "тут і зараз". Він відкреслив, що британських військових не відправлятимуть воювати у поточному конфлікті.

Сунак, Шаппс
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