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Голова КМВА не бачить сенсу в зупинці комунального транспорту у Києві під час повітряної тривоги

31.01.2025 / 17:27
Тимур Ткаченко, голова КМВА, запросив офіційні документи, на підставі яких було ухвалене рішення щодо зупинки транспорту під час повітряних тривог у Києві.

Жоден із тих, хто голосував за рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги у Києві, не зміг пояснити його логіку або надати відповідні аналітичні документи. Про це він заявив під час круглого столу, пише "Хмарочос".

З його слів, ніяких аналітичних, інформаційних матеріалів стосовно вивчення ситуації не було. Голова КМВА наголосив, що якби зупинявся не лише комунальний, а й приватний транспорт, рішення могло б мати сенс.

Люди, які виходять з комунального транспорту, сідають в приватний, платять більше коштів. І, відповідно, для них закінчується все просто тим, що вони вище платять тариф", — повідомив він.

Раніше у ДСНС роз'яснили, що не вимагають зупиняти транспорт. Усі інші міста, що ухвалювали подібне рішення, зрештою його скасували.

транспорт, Ткаченко, повітряна тривога, КМВА
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