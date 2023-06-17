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Сунак: Ми виділяємо Україні кошти на посилення кіберзахисту

19.06.2023 / 15:23
Великобританія виділить 16 млн фунтів стерлінгів (20,5 млн доларів) Україні на посилення кіберзахисту.

Про це сказав прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє Sky News у неділю, 18 червня.

"Це рішення було прийнято в той час, коли Україна розпочала черговий контрнаступ на Росію, на додаток до 6,35 млн фунтів стерлінгів (8,1 млн доларів), обіцяних минулого року. Ще 9 млн фунтів стерлінгів (11,5 млн доларів) потенційно можуть надійти від міжнародних союзників", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакет допомоги зможе допомогти Україні захистити критично важливу національну інфраструктуру від російських атак.

"Жахливі напади Росії на Україну не обмежуються варварським вторгненням на територію країни, але також включають огидні спроби атакувати кібер-інфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських до енергетичних, невинному українця", – заявив Сунак.

Сунак
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