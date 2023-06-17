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Конституційний суд Молдови визнав проросійську партію "Шор" неконституційною

20.06.2023 / 11:14
Конституційний суд Молдови 19 червня визнав, що проросійська партія "Шор" є неконституційною. Це рішення неможливо оскаржити в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Маї Санду.

"Це рішення, якого суспільство чекало саме тому, що молдавани цінують і хочуть жити в демократичній, правовій державі, де злочинні організації не захищають, а позбавляють можливості захопити країну", - йдеться у заяві.

Санду додала, що політична партія "Шор" була створена на корупції і заради корупції, вона небезпечна для конституційного ладу і безпеки держави.

Члени Конституційного суду Молдови заявили, що партія "Шор" мала цілі, які були спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдова.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан додав, що партія "Шор" неодноразово порушувала закони.

"Вона користувалася фінансовою підтримкою спецслужб іншої країни і хотіла дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб відійти від проєвропейського курсу", - заявив глава уряду.

Що відомо про партію "Шор"

У березні голова молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що проросійська партія "Шор" організовує спробу дестабілізації ситуації в Молдові.

"Метою цих дій є повалення конституційного ладу, зміна легітимної влади в Кишиневі, щоб передати нашу країну в розпорядження росії, зупинити процес європейської інтеграції, а також для того, щоб Росія могла використати Молдову у війні проти України", - говорив тоді Гросу.

Поліція Молдови до цього повідомляла про причетність російських спецслужб до організації мітингів у країні. Деяких учасників мережі, яка планувала дестабілізувати ситуацію у Молдові, затримали.

У квітні Апеляційна палата Кишинева заочно засудила лідера проросійської партії "Шор" Ілана Шора до 15 років позбавлення волі. Наразі він перебуває на території Ізраїля, а ЄС та США запровадили проти нього санкції за причетність до можливого перевороту у Молдові.

Молдова, Санду
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