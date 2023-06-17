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Спікер ЄК: Угорщина має пояснити свою роль у звільненні українських військовополонених із росії
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Президент ПАР: "Мирні" пропозиції будуть розглянуті іросйською й українською сторонами
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Німеччина хоче швидше закупити більше боєприпасів через загострення ситуації з безпекою
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Блінкен: Пекін запевнив у тому, що не надавав і не надаватиме летальної допомоги росії
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Конституційний суд Молдови визнав проросійську партію "Шор" неконституційною
- 16:25
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NYT: Україна заплатила сотні мільйонів доларів за браковану або не доставлену зброю
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В Україні відновили роботу у звичному режимі вже 50% компаній, - опитування
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Британія збереже санкції проти росії, доки вона не виплатить Україні компенсацію
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З 1 липня очікується подорожчання бензину та дизельного палива в Україні
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Понад 20 японських компаній та корпорацій планують взяти участь у конференції з відновлення України
- 12:16
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10 способов применения химического источника света при выживании20.06.2023 / 20:19В современных реалиях людям нужно быть готовым к любым ситуациям. Поэтому лучше заранее запастись нужными аксессуарами, которые помогут выжить. Один из таких предметов – это химический источник света (ХИС) https://paramedic.ua/radiation-help/da-budet-svet/. Рассмотрим, что это такое и 10 способов применения ХИС при выживании.
Как выбрать тип насоса для колодца?08.06.2023 / 01:57В селах и на дачах не везде есть центральное водоснабжение, так что живительную влагу приходится брать из колодцев. Времена ручного ворота с ведром канули в прошлое. Сегодня вопрос решается с помощью насоса, который можно купить в интернет-магазине 220 Volt по адресу https://220volt.com.ua/nasos/nasosi-dlya-vodosnabzheniya/nasosi-dlya-kolodtsev.htm. Но сначала надо выбрать подходящий.Последние новости рубрики
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Що таке VPS/VDS сервер і як він може допомогти вашому бізнесу03.06.2023 / 00:48VPS (Virtual Private Server) та VDS (Virtual Dedicated Server) – це віртуальні сервери. VPS розділений між кількома клієнтами та дозволяє заощадити кошти, водночас ресурси можна докуповувати, якщо проєкт зростатиме. VDS корисний для компаній, які не хочуть залежати від «сусідів» – інших клієнтів. Як і VDS-, так і VPS-сервер повністю симулюють роботу окремого фізичного сервера. Водночас віртуальний сервер завжди має гарантований мінімум потужностей, що не змінюється від навантаження на інші сайти на фізичному сервері.Последние новости рубрики
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В росії вийшов новий "підручник історії" для промивання мізків школярам29.05.2023 / 17:28
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