Войти | Зарегистрироваться
12:48

вторник,
17 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

В Молдове подсчитали 100% бюллетеней: Санду выиграла с большим отрывом

17.11.2020 / 11:17
Майя Санду выиграла во втором туре президентских выборов в Молдове после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кандидат оппозиции, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду получила 57,75% или 943 486 голосов избирателей.

За действующего президента Игоря Додона проголосовали 42,25% или 690 139 избирателей.

За рубежом, где на этих выборах наблюдалась рекордная активность, Санду получила поддержку 92,94% или 243 605 голосов граждан.

Среди избирателей, живущих в Молдове, голоса разделились почти пополам. А вот в Приднестровье за ​​Додона проголосовало почти 86% избирателей, на юге страны - 93-94,5%.

Президент Владимир Зеленский поздравил Санду с победой и пригласил ее с визитом в Киев.

Отметим, Зеленский и экс-президент Петр Порошенко отказывались встречаться с действующим президентом Молдовы Додоном за его высказывания о том, что Крым принадлежит РФ.

Источник

выборы, Молдова, Санду
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 ноября
16 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.