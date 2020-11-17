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ВОЗ: наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом фиксируют в выходные

17.11.2020 / 10:46
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом фиксируют по пятницам, субботам и воскресеньям, а также по вторникам и средам.

Об этом сообщает WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

В частности, в субботу, 14 ноября, в мире было обнаружено рекордные 660 905 случаев инфицирования коронавирусом. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии. В этот день более 9000 человек, которые болели COVID-19, умерли.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ​​ранее - в пятницу, 13 ноября, он составлял 645 410 случаев, а перед тем - в субботу, 7 ноября, когда было обнаружено 614 013 случаев заражения.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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