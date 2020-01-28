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ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса

28.01.2020 / 12:17
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, сообщают европейские СМИ.

"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом.

До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили.

"В формулировке была допущена ошибка, мы ее исправили", - сказала представитель организации Фадела Чаиб.

Общее количество умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек.

Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.

Источник

распространение, коронавирус, ВОЗ
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