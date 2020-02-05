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Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс. - ВОЗ

05.02.2020 / 17:58
Количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысяч человек. Об этом сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены у еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом свыше 680 человек выздоровели.

Вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии (10), Вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании, по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах.

Источник

коронавирус, Китай, ВОЗ
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