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Нардеп: Те, що стосується розформування або скорочення ТЦК, – це суто популізм, більше нічого

15.11.2024 / 13:19
Реформування системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неможливе, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу").

Про це він розповів 14 листопада в коментарі Радіо Свобода, передає УНН.

"Я вважаю, що те, що стосується розформування або скорочення ТЦК, – це суто популізм, більше нічого. Ми зараз не можемо ні скоротити, ні реформувати. На це є об’єктивні причини. По-перше, вони вже були реформовані. У ТЦК залишилися військовослужбовці, які мають або поранення або обмеження фізичні. До того ж, коли їх постійно реформують, вони фізично не встигають набратися спроможності. Це одразу впливає на ефективність мобілізації", – розповів представник владної фракції.

За словами Олександра Федієнка, "більше треба популяризувати історію, яка пов’язана з рекрутингом, але робити це так, щоб рекрутинг працював гарантовано".

"Тобто коли військовозобов’язаний через модель рекрутингу йде до військового формування, до військової частини, він повинен чітко розуміти, що він туди потрапить. А не так, що після БВЗ (бойове військове злагодження) він потрапляє в гранатометники або кулеметники. Цього не повинно бути. Це нівелює саме привабливість механізму рекрутингу. Ну і, звісно, залишити за військовими частинами, щоб у військових частинах були власні ВЛК або вони укладають угоду з медичними закладами, які проводять відповідні ВЛК", – каже Федієнко.

На думку депутата, таким чином поступово ефективність набору військовозобов’язаних перейде до рекрутингу, а ТЦК реалізовуватимуть загальну політику держави щодо військовозобов’язаних.

ТЦК та СП, Федієнко
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