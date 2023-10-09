У ТЦК та СП розповіли, як родичам безвісти зниклих військовослужбовців отримати посвідчення та виплати

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кадиров запропонував скасувати вибори президента в росії
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МО Ізраїлю пригрозило бойовикам ХАМАС
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росія запровадила особливий порядок в'їзду до країни громадян України з третіх країн, - ЗМІ
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Республіканці хочуть почути від Байдена про стан переговорів з росією щодо шляхів припинення війни
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Експерти розповіли, чи зможе рф атакувати інші країни
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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АВМ: В Україні подорожчали майже всі молочні продукти
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Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 2023 році
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Нардеп: Морський коридор, який відкрила Україна, набирає обертів
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Financial Times: Після вступу до ЄС Україна зможе отримати близько €186 млрд
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Уряд Угорщини хоче отримати гарантії, що OTP Bank більше не потрапить до переліку спонсорів війни
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Имплантация и протезирование: какой вид процедуры лучше09.10.2023 / 01:43В современном мире потеря зубов является не только проблемой внешнего вида, но и значительным физиологическим недостатком. Длительное отсутствие зубов в ряду нарушает положение остальных зубных единиц, заставляя их постепенно смещаться, и чем шире пустота, тем быстрее происходит развитие патологии. Восстанавливать целостность зубного ряда сегодня помогают две процедуры: имплантация и протезирование. Хотя многие незнающие пациенты уверены, что это одно и то же, в действительности это две разные методики, каждая со своими особенностями. Чтобы понять, в чем разница между имплантацией и протезированием зубов, нужно прежде подробнее узнать о каждом способе.
Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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