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У ТЦК та СП розповіли, як родичам безвісти зниклих військовослужбовців отримати посвідчення та виплати

08.10.2023 / 16:20
Українці, серед родичів яких є безвісти зниклі військовослужбовців, можуть отримати посвідчення та виплати від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київського обласного ТЦК та СП у соціальній мережі Facebook.

"Посвідчення підтверджує право родичів зниклих безвісти на отримання соціальних гарантій від держави. Отримати посвідчення мають право батьки, подружжя та діти осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - написано на сторінці.

Для отримання посвідчення, родині безвісті зниклого військового потрібно:

1. Написати заяву до ТЦК та СП (військкомату) за місцем фактичного проживання.

2. До заяви потрібно додати:

- паспорт (свідоцтво про народження) та індивідуальний податковий номер члена сім’ї, якому видається посвідчення;

- сповіщення ТЦК та СП про зникнення особи безвісти.

3. Поки розшукують військового, можна звернутися до командира військової частини із заявою про виплату грошового забезпечення безвісно відсутнього бійця.

Хто з родини має право на виплати

На отримання виплат мають право:

дружина або чоловік;

повнолітні діти або законні представники неповнолітніх дітей - у разі відсутності;

утриманці або батьки рівними частками - якщо немає дітей або їх представників.

Члени родин військовослужбовців які зникли безвісти за особливих обставин або ж полонених можуть отримати додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Виплата нараховується за весь час перебування в полоні або за час, поки не буде змінено статус зниклого на якийсь інший статус.

ТЦК та СП
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