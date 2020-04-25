Співробітники ТЦК зможуть перевірити дані українця призовного віку в електронному кабінеті, підключившись до реєстру

Про це розповів представник Генштабу ЗСУ полковник Юрій Глущенко.

Усі дані чоловіків в Україні після набрання чинності Закону №10449 Про мобілізацію будуть оновлені та надійдуть до єдиного державного реєстру.

Під час перевірки даних в онлайн-режимі, або зателефонувавши оператору ЄДРВ, представники ТЦК зможуть отримати всю інформацію про громадянина, необхідну в межах призову.

Глущенко додав, що у військовий квиток буде вклеєно штрих-код, видрукуваний із єдиного державного реєстру.

«Щоб отримати всі дані про громадянина, цей код слід відсканувати», – наголосив він.

За словами військового, введення в експлуатацію електронного кабінету військовозобов’язаного значно розвантажить ТЦК і спростить ведення обліку українців, які підлягають військовому призову.