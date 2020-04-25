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ЦНС: окупанти активізували кампанію з вербування дітей на навчання до російських військових вишів

07.05.2024 / 10:12
На тимчасово окупованих територіях України росіяни активізували кампанію з вербування дітей на навчання до російських військових вишів.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Укрінформ.

“Окупаційні адміністрації кремля на ТОТ України активізували так званий відбір серед випускників місцевих шкіл для подальшого навчання у російських вищих військових та міліцейських закладах освіти. Зокрема, учням одинадцятих класів пропонується навчання на факультеті тилу російської федеральної державної казенної освітньої установи «пермський воєнний інститут войск національной гвардії рф»”, - йдеться в дописі.

Як зазначається, така активна кампанія підтверджує брак кадрів у органах та структурах «головного управління федеральної служби військ національної гвардії рф» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях.

За даними українського підпілля, на цих територіях сьогодні укомплектованість цієї «структури» становить максимум 20%. Тому окупанти роблять велику ставку саме на випускниках, із котрих в майбутньому «зліплять» собі посібників.

“Відомо також про випадки, коли поліцаї на тимчасово окупованих територіях України агітували дітей з інтернатів у майбутньому вступати у профільні освітні заклади МВД або ще простіше – без спеціальної освіти йти служити у окупаційних адміністраціях поліцаями відразу після закінчення школи”, - додали в Центр нацспротиву.

діти, ЦНС, ТОТ
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