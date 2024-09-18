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ЦНС: Дії окупантів не мають нічого спільного з турботою про дітей, а є частиною стратегії з перевиховання молоді

19.09.2024 / 12:16
російські окупанти продовжують здійснювати масштабну депортацію українських дітей на територію країни-агресора рф під виглядом так званого "відпочинку" у дитячих таборах.

Про це йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

Так, в ЦНС наголошують, що дії окупантів не мають нічого спільного з турботою про дітей, а є частиною глибокої стратегії з пропагандистського перевиховання молодого покоління.

За даними Центру, 430 дітей із тимчасово окупованого Донецька місцеві колаборанти відправляють на профілактичний відпочинок у Таганрог. Захід передбачає двотижневий курс пропагандистського виховання учнів тимчасово захоплених росіянами території Донеччини.

"Відомі випадки коли батьки, відправивши своїх дітей у подібні табори, згодом не можуть повернути їх назад через бюрократичні або фізичні перешкоди, що ставить під загрозу возз’єднання сімей", - розказали в ЦНС.

діти, ЦНС, ТОТ
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