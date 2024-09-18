Укрзалізниця: Фіксуємо, що квиткові спекулянти пробують обійти ідентифікацію через "Дію" при купівлі квитків

Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Фіксуємо, що квиткові спекулянти пробують обійти ідентифікацію через "Дію" при купівлі квитків на популярні напрямки", - зауважив він.

Перцовський додав, що останніми тижнями співробітники "Укрзалізниці" провели "контрольні закупки" та зафіксували кілька подібних випадків.

"Ті, хто віддають інформацію зі своєї Дії в обмін на обіцянки квитка чи грошову винагороду - як мінімум знайте, що ваш власний обліковий запис буде заблоковано і ви вже чесно квиток не зможете купувати. Ніколи", - наголосив Перцовський.

Він попередив, що за ініціативою "Укрзалізниці" ведуться кримінальні провадження щодо ознак кібер-шахрайств із квитками.

Перцовський закликав клієнтів "Укрзалізниці" не вестися на пропозиції шахраїв та не передавати їм свої дані для авторизації.

"Вибирають квитки спекулянти з того ж пулу, що доступний і всім вам: продаж заздалегідь, повернення квитків перед поїздкою. Ви їх можете купити заздалегідь за 20 днів чи "зловити" так само, не переплачуючи і не підігруючи зловмисникам", - зауважив він.

Крім того, в УЗ розуміють, що спекулянти не хочуть втрачати дохід і щось постійно вигадають, але пообіцяли не зупинятися та представити декілька технічних доопрацювань найближчим часом, які унеможливлять основні вразливості при ідентифікації.

"Це для нас не питання грошей (їх в будь-якому випадку компанія отримує за квитки), а питання репутації й в ньому компромісів не буде", – наголосив Перцовський.