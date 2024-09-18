Юристи: Законно відмовитися від вручення повістки – неможливо

Повістку можуть вручати для виклику військовозобовʼязаного до ТЦК для оновлення облікових даних, проходження ВЛК задля визначення рівня придатності до військової служби.

Чи можлива відмова від повістки на вулиці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Юристи Безоплатної правової допомоги прокоментували, що з 18 травня 2024 року законно відмовитися від вручення повістки – неможливо.

«Тепер процес вручення повістки завжди фіксується на камеру. Якщо військовозобовʼязаній особі вручають повістку, то належним доказом вручення буде не тільки особистий підпис про отримання повістки, а й відеозапис», – прокоментували юристи БПД.

Відеозапис може також довести акт відмови від отримання повістки, а також відмову резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

«Тобто, якщо особа не хоче отримувати документ, то відмова від повістки фіксується відеозаписом, а це вже є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності», – зазначили юристи БПД.

Нагадуємо, що набуття чинності закону вручати повістки можуть:

уповноважені представники ТЦК;

виконавчі органи міських, сільських, селищних рад, але після отримання розпорядження ТЦК;

керівники державних органів та органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ та організацій, але після розпорядження ТЦК;

керівники навчальних закладів, також за розпорядженням ТЦК;

управителі багатоквартирних будинків.

Відмова від повістки до військкомату неможлива, якщо вона вручається на законних підставах.

Відмова від повістки: яке покарання загрожує

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, якщо військовозобов’язана особа відмовить уповноваженій особі у врученні повістки та не захоче отримувати документ, тоді буде складено акт про відмову від вручення повістки.

Тобто, якщо повістка була належним чином заповнена, дані в ній відповідають дійсності, то відмова від її отримання буде кваліфікована як порушення закону про мобілізацію. Цей факт зафіксують працівники ТЦК та Національна поліція і складуть відповідно громадянина акт відмови від отримання повістки. Цей документ підписують щонайменше два члени групи оповіщення.

Після цього акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

Юристи БПД також зазначили, що акт відмови від отримання повістки реєструється в районному (міському) ТЦК та СП.

Такий документ відповідно слугує головним доказом і підставою для притягнення порушника до відповідальності.

Відмова від повістки на вулиці тягне за собою притягнення до відповідальності. На порушника може бути накладений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.