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Reuters: Європейські зусилля щодо забезпечення безпеки для України змінюють напрямок

27.03.2025 / 11:14
Європейські країни переглядають свої підходи до допомоги Україні. Відмовляючись від відправлення військ, вони шукають інші способи підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними анонімних джерел видання, європейські зусилля щодо забезпечення безпеки для України змінюють напрямок. Замість відправлення військ вони шукають альтернативні варіанти підтримки, оскільки стикаються з політичними та матеріально-технічними обмеженнями.

В той час, як Лондон і Париж тижнями працювали над планом відправки тисяч військових в Україну для допомоги в забезпеченні майбутнього припинення вогню, анонімні дипломати кажуть, що все більше визнають, що відправка таких сил не є найвірогіднішим результатом.

"Вони (європейські країни, - ред.) відступають від наземних військ і намагаються змінити те, що вони робили, на щось, що могло б бути більш розумним", - сказав один європейський дипломат.

Інший анонімний дипломат зазначив, що коли Україна була в кращому становищі, ідея відправки військ виглядала привабливою. Однак з огляду на поточну ситуацію та політику адміністрації США, ця пропозиція більше не виглядає так привабливо.

Варто додати, що завтра Франція, яка тісно співпрацює з Британією, прийме 30 лідерів і делегацій із близько 30 країн, які є частиною того, що стало "коаліцією охочих". Зустріч покликана конкретизувати деякі ідеї.

Європа
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