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СБУ допомогла викрити проросійську мережу впливу на депутатів Європарламенту

01.04.2024 / 18:30
Контррозвідці Чехії вдалося викрити проросійську мережу впливу на депутатів Європарламенту, за якою стояв екснардеп віктор медведчук, зокрема, завдяки допомозі СБУ.

Про це Фактам ICTV стало відомо з власних джерел.

За їхніми даними, ця мережа платила політикам за вихваляння росії та путіна в європейських медіа, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на власному сайті Voice of Europe з метою провести до Європарламенту якнайбільше проросійських політиків.

«Voice of Europe медведчук запустив разом із колишнім генпродюсером телеканалу 112 Україна артемом марчевським», – кажуть співрозмовники.

Після цього скандалу напередодні червневих виборів до Європарламенту депутати вимагають ретельного розслідування російського впливу та покарання для колег, які відпрацьовували гроші рф.

Саме через викриття цієї проросійської групи уряд Чехії днями запровадив санкції проти віктора медведчука, компанії Voice of Europe s.r.o., яку він “використовує у своїх інтересах”, а також близького до нього артема марчевського.

У МЗС країни кажуть, що діяльність цієї проросійської групи виходить за межі Чехії, впливаючи на демократичні процеси в Європі.

СБУ, Європа
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