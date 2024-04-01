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Буданов: Рейд російських добровольців на територію рф вигідний для України

01.04.2024 / 17:27
Рейд російських добровольців на територію рф вигідний для України. Такі дії відвертають увагу ворога на фронті.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Gazeta.ua.

"Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм стане легше просуватися далі і досягати своєї мети", - сказав він.

Як пояснив Буданов, коли окупаційні війська почнуть відступати на фронті, російські добровольчі підрозділи зроблять свою справу.

"Станом на зараз для нас це дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили на фронті на оборону своїх (російських, - Gazeta.ua) прикордонних рубежів", - зазначив керівник ГУР.

На думку Буданов, наразі російські добровольчі підрозділи не зможуть зі зброєю дійти до москви.

Буданов
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