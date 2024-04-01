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У ГУР прокоментували інформацію про можливий повторний наступ російської армії на Київ

01.04.2024 / 15:23
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію про можливий повторний наступ російської армії на Київ.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Зокрема, на запитання журналістів щодо того, на які дані спирався президент Франції Еммануель Макрон, коли говорив, що в разі прориву росіян на Київ або Одесу французькі війська можуть опинитися в Україні, Буданов відповів: "Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, в припущеннях ми теж можемо зараз зайти в москву. Але ж цього по факту нема".

Також очільник ГУР заявив, що станом на сьогодні на території білорусі для нас немає жодних загроз.

"На території білорусі жодних загроз станом на зараз нема. І не ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з’явились найближчим часом", - додав він.

Буданов
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