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Буданов: росія вже більш ніж рік будує залізницю, щоб з'єднатись із нашими південними територіями

01.04.2024 / 12:16
Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що держава-агресорка росія майже завершила будівництво залізниці, щоб з'єднатись із південними тимчасово окупованими територіями України. Він зазначив, що це може становити серйозну проблему.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"росія насправді вже більш ніж рік будує залізницю, щоб з'єднатись із нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему", – сказав він.

При цьому Буданов висловив сподівання, що з сухопутною ділянкою залізниці "якось ми справимося".

"В цьому досвід у всіх є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту", – додав він.

Буданов
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