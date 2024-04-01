Буданов: росія вже більш ніж рік будує залізницю, щоб з'єднатись із нашими південними територіями

Про це він сказав в етері телемарафону.

"росія насправді вже більш ніж рік будує залізницю, щоб з'єднатись із нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему", – сказав він.

При цьому Буданов висловив сподівання, що з сухопутною ділянкою залізниці "якось ми справимося".

"В цьому досвід у всіх є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту", – додав він.