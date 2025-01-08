ISW: Під час переговорів путін буде відстоювати свої максималістські вимоги щодо ізоляції України

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у аналітичному звіті за 11 січня.

ISW наводить інформацію з публікації Financial Times (FT) 10 січня, в якій, посилаючись на колишнього високопоставленого кремлівського чиновника та інше джерело, яке обговорювало цю тему з путіним, FT стверджує, що путін на будь-яких таких переговорах наполягатиме на своїх довоєнних вимогах не допустити вступу України до НАТО і змусити НАТО вивести війська зі Східної Європи, "змінивши правила" міжнародної системи, щоб забезпечити "відсутність загроз для росії", що нагадує його ультиматум, який він висунув Сполученим Штатам у грудні 2021 року напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

"Вимоги путіна, висунуті в грудні 2021 року, помітно виходять за межі України і спрямовані на відкат НАТО назад", - стверджують у звіті аналітики і припускають, що кремль, ймовірно, намагатиметься маніпулювати західними лідерами, щоб змусити їх погодитися на максималістські вимоги путіна, які послаблять НАТО, під виглядом "компромісу" на будь-яких майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні.

"Речник кремля дмитро пєсков 10 січня підтвердив, що кремль готовий вести переговори з Трампом без будь-яких "попередніх умов", але ISW продовжує вважати, що жодні переговори не призведуть до значущого або стійкого миру, доки путін залишається відданим своїм довоєнним вимогам повної капітуляції України та послаблення НАТО", - підсумовує ISW.