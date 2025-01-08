Санкції проти росії діють дедалі болючіше, - ЗМІ

Дедалі частіше у росії говорять і про втому від війни. Вона стала причиною поганого стану економіки, пише "Медуза" з посиланням на низку джерел, близьких до російської влади.

"Головна емоція - розчарування. Чекали, що війна закінчиться, бойові дії закінчаться. А втома - головне почуття вже давно. Навіть чекати вже втомилися. Відчуття, що щодня поринаєш глибше і глибше. Якогось зняття санкцій в обмін на мир теж чекали. Зараз вони діють дедалі болючіше", - сказало джерело в уряді рф.

Великий бізнес вже відкрито висловлює невдоволення високою ключовою ставкою, встановленою центробанком рф.

"Поки більшість компаній якось виживає, всі бадьоряться. Хтось навіть зростає. Але це відбувається коштом канібалізації - активів зарубіжних компаній, що пішли, слабеньких. Але всі розуміють, що далі краще точно не буде", - заявив технолог, який працює з Адміністрацією президента рф і консультує великий бізнес.

Співрозмовники видання заявляють, що "надії на швидкий мир" та послаблення санкцій минулого року згасли після вторгнення ЗСУ до Курської області. Деякі вважають, що війна "цілком могла продовжуватись і зараз, навіть якби цієї операції українських військових не було".

"Президенту подобається воювати, відчувається азарт. Навіщо зупинятися на півдорозі, якщо можна остаточно додавити?" - сказало одне із джерел, близьких до Адміністрації президента.

Але високопоставлені силовики теж незадоволені підходом диктатора володимира путіна. Мовляв, вони наполягають на мобілізації і повному переході на військові рейки.

Кілька джерел заявили, що надії на мир у російських високопосадовців посилились після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Але зараз "їхній рівень уже не той".

"У президента свої вимоги – територія чотирьох областей повністю. Умови Трампа інші. Де компроміс - незрозуміло", - сказав співрозмовник, близький до кремля.

Серед варіантів "нової повістки", яка має повернути росіян до мирного життя, у кремлі розглядають варіант "глибшої інтеграції" рф і білорусі.

"Умовно якісь спільні органи влади. Їх можна навіть вибрати, провести кампанію, показати нові рекорди. З'єднання земель, що розпалися в 1980–1990-х, союз республік. Це подія, тут можна знайти позитив, як це продавати - зрозуміло", - пояснило одне з джерел, близьких до АП.

Джерело додало, що реалістичність такого сценарію цілком залежить від самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка, а він хоче мати повну владу.

"Навіть за даними пропагандистів із соціологічного агентства "вебер" (по суті є підрозділом ано "діалог", який відповідає за піар міноборони рф), підсумками 2024 залишилися незадоволені дві третини росіян", - йдеться у публікації.