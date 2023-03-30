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The Wall Street Journal: Через війну та санкції російська економіка починає зазнавати краху

30.03.2023 / 17:29
Через війну в Україні та санкції російська економіка починає зазнавати краху.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

“Перші місяці вторгнення росії в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту та природний газ, що принесло москві несподіваний прибуток. Ті дні минули. Оскільки війна триває вже другий рік і санкції Заходу стають все сильнішими, державні доходи росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчого зростання, ймовірно, на довий час”, - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що найбільші експортні товари країни, газ і нафта, втратили основних клієнтів. Державні фінанси також у напруженому стані. З листопада курс рубля щодо долара впав більш ніж на 20%. Робоча сила скоротилася, оскільки молодь відправляється на фронт або тікає з країни через страх бути призваною. Невизначеність стримувала інвестиції бізнесу.

“Економіка росії входить у довгострокову регресію”, — дала свій прогноз Олександра Прокопенко, колишня чиновниця центрального банку росії, яка покинула країну незабаром після вторгнення.

При цьому немає ознак того, що економічні труднощі настільки серйозні, щоб становити короткострокову загрозу здатності росії вести війну. Але дефіцит державних надходжень свідчить про те, що дилема щодо того, як узгодити зростаючі військові витрати з субсидіями та соціальними витратами, які допомогли президенту володимиру путіну захистити цивільне населення від тяжких часів, загострюється.

The Wall Street Journal, росія, санкції
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