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Моравецький: Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ

30.03.2023 / 11:20
Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ на фронті. Закликає союзників, приватні, державні й іноземні компанії прийняти виклик.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я закликаю приватні компанії, державні компанії, іноземні компанії... Швидко прийняти виклик і створити нові заводи з виробництва боєприпасів на території Польщі", - сказав він під час пресконференції.

За словами прем'єра, Польща планує виділити 2 млрд (462,5 млн доларів) на інвестиції з бюджету.

Моравецький, Польща
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