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Моравецький: Питання санкцій проти рф повернеться на порядок денний ЄС "найближчими тижнями"

27.03.2023 / 18:00
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сподівається, що наступний пакет санкцій ЄС проти рф буде ухвалений протягом двох місяців.

Про це він заявив в інтервʼю RMF FM.

За словами Моравецького, питання санкцій повернеться на порядок денний ЄС "найближчими тижнями".

"Я чую, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн також відкрита до цього. Я стримано оптимістичний, що ми зможемо переконати наших партнерів у подальших пакетах", – сказав очільник польського уряду.

Також він сподівається, що пропозиції Польщі щодо санкцій, які не вдалося реалізувати раніше, будуть включені в наступний пакет. Йдеться про обмеження проти білорусі, російських пропагандистів, "росатома" та російських алмазів.

При цьому Моравецький зауважив, що сьогодні спостерігається втома ЄС щодо введення нових санкцій.

На запитання про те, як він оцінює той факт, що Євросоюз зараз більше зосереджується на боротьбі з обходом обмежень, ніж на роботі над подальшими пакетами, він відповів, що Польща в цьому питанні діє в двох напрямках.

"З одного боку, ми вказуємо Єврокомісії на ці діри, на ці лазівки, які використовує росія, щоб обійти санкції, а з іншого боку, ми серед тих, хто спрямовує наступні пакети", – висловився польський премʼєр.

Моравецький
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