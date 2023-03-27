Пекін не підтримує намірів рф перемістити до білорусі тактичну ядерну зброю

Про це заявила на пресконференції речниця відомства Мао Нін.

"У січні минулого року лідери п'яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, зазначивши, що ядерну війну не можна виграти або вести, наголосивши, що слід уникати війн між державами, що володіють ядерною зброєю, й слід уникати стратегічних ризиків. За нинішніх обставин усім сторонам слід зосередити дипломатичні зусилля на мирному врегулюванні української кризи та спільно сприяти розрядці ситуації", - заявила представниця МЗС Китаю, повідомляє SOHU.