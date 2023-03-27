У Німеччині провели обшуки у прокремлівських активістів

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив представник прокуратури Кельна Ульф Віллун.

За його словами, сьогодні, 27 березня, було видано ордер на обшук за адресою подружжя Єлени Колбаснікової та Макса Шлунда, які могли закупити для окупантів рації, навушники та телефони. Правоохоронці вилучили комп'ютери та папки з документами.

Віллун розповів, що отримані докази будуть використані для того, щоб з'ясувати, чи порушували прокремлівські активісти міжнародні санкції. Обмеження забороняють фінансувати покупку для російської армії певних товарів.

Варто зауважити, що Колбасніковій та Шлунду загрожує до п'яти років в'язниці за таку допомогу окупантам.