Моравецький: Польща збільшить виробництво боєприпасів для армії Варшави та Києва

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції.

«Найближчими днями Рада міністрів ухвалить спеціальну довгострокову програму, яка підтримуватиме виробництво боєприпасів у різних частинах нашої країни. Ми хочемо, щоб приватні та державні компанії виробляли боєприпаси», – заявив Моравецький.

Він додав, що наразі найгострішою потребою української армії є боєприпаси та нагадав, що Варшава приєдналась до програми Євросоюзу щодо спільної закупівлі боєприпасів для української армії.

Польський прем’єр назвав дуже амбіційною програму ЄС щодо передачі ЗСУ мільйона снарядів до кінця року.

Моравецький зазначив, що Росія за день використовує 20-50 тис. артснарядів, ЗСУ – 2-6 тис. більш сучасних снарядів західного виробництва.

Він підкреслив, що польські підприємства ОПК мають відповідні компетенції для виробництва боєприпасів, а завдяки європейським коштам Польща зможе збільшити виробництво у багато разів.

Днями Євросоюз узгодив план постачання боєприпасів для України на €2 млрд. Кошти виділятимуть з Європейського фонду миру, з якого відбувається фінансування військової допомоги Україні.

У планах ЄС – не лише постачання боєприпасів, а й поповнення власних запасів та нарощування їх виробництва.