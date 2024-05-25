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Китай підтвердив свою відмову брати участь у Саміті миру

01.06.2024 / 10:10
Китай підтвердив свою відмову брати участь у першому Глобальному саміті миру в Швейцарії в червні, аргументуючи свою позицію невиконанням раніше оголошених Китаєм "трьох важливих вимог", заявила прессекретарка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

"Китай завжди дотримується думки, що міжнародна мирна конференція має відповідати трьом важливим вимогам: визнання з боку росії та України, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів", - сказала вона на пресконференції.

"Судячи з того, що ми почули від різних сторін, і з того, як було організовано зустріч, не схоже, що три елементи, запропоновані Китаєм, буде виконано... У цьому разі Китай навряд чи зможе взяти участь у зустрічі та проінформував відповідні сторони про наші міркування і побоювання", - сказала вона.

Речниця МЗС зазначила, що Китай "продовжуватиме на власний розсуд просувати мирні переговори, підтримуватиме зв'язок з усіма сторонами і спільно накопичуватиме умови для політичного врегулювання "української кризи".

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", "українською кризою" в Китаї називають війну Росії проти України.

Як повідомлялося, МЗС Китаю виступає за проведення міжнародної мирної конференції з розв'язання "української кризи", яку визнаватимуть як росія, так і Україна, за рівною участю всіх сторін і чесним обговоренням усіх мирних планів.

Саміт миру відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток неподалік від Люцерна.

Китай, Мао Нін, Саміт миру
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