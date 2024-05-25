Китай підтвердив свою відмову брати участь у Саміті миру

"Китай завжди дотримується думки, що міжнародна мирна конференція має відповідати трьом важливим вимогам: визнання з боку росії та України, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів", - сказала вона на пресконференції.

"Судячи з того, що ми почули від різних сторін, і з того, як було організовано зустріч, не схоже, що три елементи, запропоновані Китаєм, буде виконано... У цьому разі Китай навряд чи зможе взяти участь у зустрічі та проінформував відповідні сторони про наші міркування і побоювання", - сказала вона.

Речниця МЗС зазначила, що Китай "продовжуватиме на власний розсуд просувати мирні переговори, підтримуватиме зв'язок з усіма сторонами і спільно накопичуватиме умови для політичного врегулювання "української кризи".

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", "українською кризою" в Китаї називають війну Росії проти України.

Як повідомлялося, МЗС Китаю виступає за проведення міжнародної мирної конференції з розв'язання "української кризи", яку визнаватимуть як росія, так і Україна, за рівною участю всіх сторін і чесним обговоренням усіх мирних планів.

Саміт миру відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток неподалік від Люцерна.