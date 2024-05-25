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Мао Нін: Пекін ніколи не роздмухував вогонь і не підживлював полум'я російсько-української війни

04.06.2024 / 14:21
Офіційний Пекін відреагував на звинувачення президента України Володимира Зеленського у тому, що росія і Китай намагаються послабити запланований глобальний Саміт миру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін, відповідаючи на питання про майбутній Саміт миру у Швейцарії в середині червня, сказала, що Пекін ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни.

Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані, заявила речниця китайського МЗС.

Мао сказала, що Китай надає великого значення відносинам з Україною, при цьому вона назвала Китай найбільшим торговельним партнером України. Вона додала, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою".

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", – сказала Мао.

Мао Нін, Саміт миру
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