Трамп заявляє, що не проти ув'язнення, - ЗМІ

На питання про можливе покарання, яке йому мають присудити в Нью-Йорку, зокрема ув'язнення, Трамп сказав: "Я не проти".

"Я бачив, як один із моїх адвокатів днями по телебаченню сказав: "О ні, ви ж не хочете так вчинити з президентом". Я відповів: "Не треба ні про що просити", – додав він в інтерв'ю Fox News.

Експрезидент США вважає, що якщо його справді посадять у в'язницю, він "не впевнений, що громадськість це витримає".

"Я думаю, що громадськості буде важко це витримати, знаєте, в певний момент настає переломний момент", – сказав Трамп.