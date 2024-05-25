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МО Британії: Для усунення з посади нелояльних, в рамії рф викоритсовують звинуваченням у корупції

03.06.2024 / 10:12
Арешт за звинуваченням у корупції колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора івана попова є черговим свідченням того, що в армії рф такі звинувачення використовують для усунення з посади нелояльних.

Як передає Укрінформ, про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

“21 травня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що попова заарештували за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних із продажем військових будівельних матеріалів. У липні 2023 року попов був звільнений з посади командувача 58-ї ОМСБр (дислокована на Запорізькому напрямку в Україні) після оприлюднення його приватної критики щодо компетентності рішень російського керівництва Міноборони щодо ведення війни. Пізніше попов публічно розкритикував рішення про його усунення, описавши це як “наш старший командир вдарив по нас із тилу і підло обезголовив армію в найважчий і напружений момент”, - заявили у відомстві.

Зазначається, що в системі, де корупція є ендемією, покарання за неї є політичним інструментом, аніж спробою покращення процесів.

“У росії тривала історія з висуненням звинувачень військовим у корупції, справжніх або надуманих. Їх використовують для покарання або усунення критиків або тих, хто обурив високопосадовців еліти. Ймовірно арешт попова є демонстративним покаранням за його нелояльність вищестоящим”, - додали у відомстві.

У Міноборони зазначили, що, на думку російських військових оглядачів, попов загалом вважався висококомпетентним командувачем та користувався популярністю серед військових рф.

“Його арешт ще більше занепокоїть військових і посилить думку серед його колег командувачів, що лояльність і слухняність режиму більше цінується, ніж компетентність і харизма”, - додали у відомстві.

МО Британії
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